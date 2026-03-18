Liverpool-Galatasaray maçının 11'leri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, Liverpool deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak.
Stat: Anfield Road
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)
İlk 11'ler
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Barış Alper, Osimhen.