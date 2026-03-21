Liverpool mücadelesinde kolu kırılmıştı: Osimhen dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan ilk maçı 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Anfield’da oynanan rövanşta 4-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Victor Osimhen, Konate ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı ancak devre sonuna kadar sahada kalmayı başardı. İkinci yarıya devam edemeyen yıldız futbolcu, yerini Noa Lang’a bıraktı.

Mücadelenin ardından Galatasaray Kulübü’nün resmi açıklamasıyla Osimhen’in kolunda kırık olduğu netlik kazandı. Nijeryalı oyuncu, maçtan bir gün sonra ülkesine döndü.

Dönüş tarihini kendisi açıkladı

Yaşadığı sakatlık anını da anlatan Osimhen, "Çoğu zaman, bir tür darbe alırsınız, normal dersiniz. Bu yüzden ilk başta kırılacağını düşünmedim. Yani normal bir darbe olduğunu, belki de ilk yarı bitimine 5-10 dakika kala geçecek diye düşündüm. Koşmaya çalıştım. Beni ağırlaştırdı. Elim inecek dedim. Denedim, olmadı" ifadelerini kullandı.

Sakatlığının süresiyle ilgili de konuşan golcü oyuncu, "Ameliyat olmam lazım, kolum kırık. Maksimum 5-6 hafta" dedi.