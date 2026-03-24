Avrupa'da lider konumda olan Fenerbahçe Beko, zorlu bir müsabakaya daha çıkıyor. Geçen hafta Milano'yu deviren Sarı Kanarya bu maçı da kazanarak liderliği kimseye kaptırmak istemiyor. Kritik mücadele öncesi "Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basketbol maçı bilgileri

Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport'tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko’da Nicolo Melli bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Devon Hall, Tarık Biberovic ve Mikael Jantunen’in durumlarına ise maç gününde karar verilecek.