Milan efsanesi Franco Baresi hayatını kaybetti
İtalya futbolunun simge isimlerinden ve Milan tarihinin en önemli savunmacıları arasında gösterilen Franco Baresi, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri boyunca yalnızca Milan formasını giyen Baresi, kulüp ve milli takım düzeyinde kazandığı başarılarla futbol tarihine adını yazdırdı.
İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.
Kariyeri boyunca yalnızca Milan formasını giyen Baresi, kırmızı-siyahlı ekiple 6 Serie A şampiyonluğu, 2 Şampiyon Kulüpler Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupa, 4 İtalya Süper Kupa, 2 Kıtalararası Kupa ve 2 Serie B şampiyonluğu yaşadı.
İtalya Milli Takımı'nın da uzun yıllar formasını giyen Baresi, 1982 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.
Franco Baresi'nin vefatını Milan Kulübü duyururken, kulüp yayımladığı mesajla efsane kaptanına veda etti.