Milli Maç bugün mü, ne zaman? Türkiye - Romanya maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde yarı final heyecanı yaşanacak. Birçok ülke finale uzanmak için kıyasıya bir mücadele verecek. Türkiye de Romanya ile karşı karşıya gelecek. 7'den 70'e herkes bu maça kilitlenmiş durumda... Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Perşembe saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka TV8'de canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Türkiye:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler.

Romanya:

Ionuț Radu, Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Burcă, Nicușor Bancu, Marius Marin, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu, Dennis Man, Valentin Mihăilă, Denis Drăguș.

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.