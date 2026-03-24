MİLLİ MAÇ TARİHİ: Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Futbol Takımı'mız Dünya Kupası'na gitmek istiyor. 23 yıllık hasrete son vermek isteyen Türkiye, Romanya ile çok önemli sınava çıkıyor. Milyonlar bu maçı kaçırmak istemiyor ve bu heyecana ortak olmak istiyor. Peki, Türkiye - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Romanya maçı 26 Mart Cuma saat 20.00'de başlayacak. Kanal kesinleşmiş değil fakat TV8'den canlı yayınlanması bekleniyor.

Milli Takım Romanya ile bu zamana kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Romanya'nın 14 galibiyeti, A Milli Takım'ımızın 5 galibiyeti bulunuyor.

Milli Takım aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci:

Altay Bayındır

Mert Günok

Muhammed Şengezer

Uğurcan Çakır

Defans:

Abdülkerim Bardakcı

Ahmetcan Kaplan

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Mustafa Eskihellaç

Ozan Kabak

Samet Akaydın

Zeki Çelik

Orta saha:

Atakan Karazor

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Forvet:

Aral Şimşir

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Semih Kılıçsoy

Yunus Akgün