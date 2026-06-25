MİLLİ MAÇ TARİH VE SAATİ: ABD - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası'nda Türkiye son maçını ABD ile yapacak. A Milli Takım kupaya veda ederken 3. maçında galibiyet alarak yurda moralli dönmek istiyor. Peki, ABD-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takım, grup aşamasındaki son sınavına çıkıyor. Avustralya ve Paraguay karşısında alınan yenilgilerle gruptan çıkma şansını kaybeden Türkiye, Amerika'yı yenmek istiyor. Milyonlar mücadeleyi izlemek isterken "Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.
Milli maç ne zaman?
Türkiye - ABD maçı 26 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 05.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper
ABD: Freese, Freeman, Richards, Ream, Robinson, Adams, Tillman, Dest, Pulisic, McKennie, Wright
Ay-yıldızlı ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.