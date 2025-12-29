Son dakika: Erden Timur hakkında tutuklama talebi

Futbolda bahis-şike soruşturması kapsamında Erden Timur'un ifadesi alınmıştı. Timur, bahis-şike soruşturması yerine terörizmin finansman ve aklama nedeniyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:

"Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken emniyet müdürlüğünden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır. Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir."