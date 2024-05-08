Son dakika: Fenerbahçe Beko Final Four'da! EuroLeague tarihinde bir ilk
Son dakika gelişmesi... Turkish Airlines EuroLeague play-off 5'inci maçında Monaco ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın normal süresi 70-70'lik eşitlikle geçilirken rakibini 80-79 yenen Fenerbahçe Final Four'a yükseldi.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.
Monaco, Turkish Airlines EuroLeague play-off 5'inci maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Heyecan dolu mücadeledenin normal süresi 70-70'lik eşitlikle tamamlandı.
Uzatma bölümünde rakibini rakibini 80-79 yenen Fenerbahçe Final Four'a yükseldi.
Tarihte bir ilk
EuroLeague tarihinde bugüne kadar hiçbir deplasman takımı beşinci maçtan galip ayrılamamıştı. Bu galibiyetiyle Fenerbahçe tarihte bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.