  1. Dünya Gazetesi
  2. Spor
  3. Son dakika: Fenerbahçe Beko Final Four'da! EuroLeague tarihinde bir ilk
Takip Et

Son dakika: Fenerbahçe Beko Final Four'da! EuroLeague tarihinde bir ilk

Son dakika gelişmesi... Turkish Airlines EuroLeague play-off 5'inci maçında Monaco ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın normal süresi 70-70'lik eşitlikle geçilirken rakibini 80-79 yenen Fenerbahçe Final Four'a yükseldi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague play-off serisi 5. maçında Fransız ekibi Monaco'yu deplasmanda 80-79 mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getirdi ve adını Final Four'a yazdırdı.

Monaco, Turkish Airlines EuroLeague play-off 5'inci maçında Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Heyecan dolu mücadeledenin normal süresi 70-70'lik eşitlikle tamamlandı.

Uzatma bölümünde rakibini rakibini 80-79 yenen Fenerbahçe Final Four'a yükseldi. 

Tarihte bir ilk

EuroLeague tarihinde bugüne kadar hiçbir deplasman takımı beşinci maçtan galip ayrılamamıştı. Bu galibiyetiyle Fenerbahçe tarihte bir ilki de gerçekleştirmiş oldu.

 