Süper Kupa'nın tarihi değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TFF daha önce müsabakanın 30 Aralık Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı açıklanmıştı.
TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır" dendi.
Buna göre Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'ndakimaç saat 20:45'te başlayacak.