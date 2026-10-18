Süper Lig'de derbi heyecanı: Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

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Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşma, yarın saat 20.00'de başlayacak.

Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 5 galibiyet ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 15 puanla derbiye çıkacak.

Milli aranın ardından ligde Kocaelispor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim'ı mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini sürdürmeyi amaçlıyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, zorlu deplasmanda hücum hattındaki etkili performansına güveniyor.

Beşiktaş'ta iki önemli eksik

Siyah-beyazlı ekipte Trabzonspor karşılaşması öncesinde iki futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü ile tedavisi devam eden Milot Rashica'nın derbide forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın gol yollarındaki önemli isimlerinden Dusan Vlahovic, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Teknik direktör Italiano'nun görev vermesi halinde Vlahovic, Trabzonspor karşısında da takımının en önemli gol silahlarından biri olacak.

Trabzonspor sahasında galibiyet peşinde

Trabzonspor ise Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Topladığı 13 puanla haftaya giren bordo-mavililer, taraftarı önünde Beşiktaş'ı mağlup ederek puan farkını kapatmayı hedefliyor.

Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz temsilcisi, özellikle hücumdaki performansıyla dikkati çekiyor.

Trabzonspor'un gol ortalaması 2

Bordo-mavili ekip, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez havalandırdı.

Avrupa kupalarında oynadığı 3 maçta da 4 gol atan Trabzonspor, toplam 10 resmi karşılaşmada 20 gole ulaştı.

Maç başına 2 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş derbisinde de hücum gücünü sahaya yansıtmayı amaçlıyor.