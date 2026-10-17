TS - BJK maçı tarihi ve saati... Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol tutkunlarını heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Her iki takımda da hedef mutlak galibiyet. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş taraftarı "Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maç tarihi ve saati...

Trabzonspor Beşiktaş maçı 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Dev derbiyi beIN SPORT 1 kanalı canlı yayınlayacak.

142. randevu

İki Kulüp bu zamana kadar 141 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş 56, Trabzonspor ise 47 maçta rakibine üstünlük sağladı. 38 maç ise beraberlikle sonuçlandı.