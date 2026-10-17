FB maç saati... Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi sonrası ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin bu haftaki rakibi Alanyaspor. Sarı Kanarya 3 puan alıp moral bulmak isterken taraftar da "Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı 17 Ekim Perşembe saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku

Alanyaspor: Victor, Bedirhan, Ajiti, Lima, Hadergjonaj, Baran, Makouta, Ruan, İbrahim, Hwang, Cedric

Tek eksik Mert Müldür

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesinde Mert Müldür dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Ameliyatı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Mert Müldür, yarınki karşılaşmada da takımını yalnız bırakacak. Aston Villa maçında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Marco Asensio ile dizine darbe alan N'Golo Kante'nin ise mücadelede forma giymesi bekleniyor.