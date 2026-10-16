Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları ne zaman? Galatasaray, Fenerbahçe ŞL maç tarihi ve saati...
Şampiyonlar Ligi 2. haftası geride kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe puan alamazken 3. hafta maçları merak ediliyor. Futbol tutkunları "Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları ne zaman" diye soruyor.
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Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta birbirinden heyecanlı müsabakalar oynandı. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe yenilgi alırken 3. hafta maçları bekleniyor. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları ne zaman?
Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman?
Fenerbahçe Slavia Prag 20 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Lille - Galatasaray maçı ne zaman?
Lille - Galatasaray maçı 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen ekrana gelecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ