Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı tarihi ve saati...

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Galatasaray Süper Lig'de bu hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Aslan bu maçı alarak moral bulmak istiyor. Futbolseverler mücadeleyi izlemek isterken "Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği Galatasaray maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Aslan'da 3 eksik

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasına üç önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Kırmızı kart cezaları bulunan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun da maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.