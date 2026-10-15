KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olacak. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklandı.
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bu akşam oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
İlk 11'ler
KuPS: Kreidl, Nuhu, Pennanen, Kujasalo, Pasanen, Parzyszek, Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Armah, Puukko, Eskesen
Trabzonspor: Onana, Mendy, Samet, Bouchouari, Salah, Ozan, Pina, Onuachu, Cenk, Melih, Aral
Kaynak: HABER MERKEZİ