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KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'ya konuk olacak. Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri açıklandı.

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KuPS Kuopio-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu akşam oynanacak mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

İlk 11'ler

KuPS: Kreidl, Nuhu, Pennanen, Kujasalo, Pasanen, Parzyszek, Luyeye-Lutumba, Lötjönen, Armah, Puukko, Eskesen

Trabzonspor: Onana, Mendy, Samet, Bouchouari, Salah, Ozan, Pina, Onuachu, Cenk, Melih, Aral

Kaynak: HABER MERKEZİ
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