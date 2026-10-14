Fenerbahçe’den Şampiyonlar Ligi’nde 6-0’lık hezimet

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Villa Park'ta oynanan müsabakaya oldukça tedirgin başlayan sarı-lacivertliler, ilk 15 dakikada kendi yarı sahasından çıkmakta zorlandı. İlk yarı boyunca birçok bireysel hata yapan Fenerbahçe, bu hataların sonucunda kalesinde goller gördü. Müsabakanın 12. dakikasında Manzambi'nin golüyle yenik duruma düşen sarı-lacivertliler, 31 ve 39. dakikalarda Jackson'un gollerine engel olamadı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili giren Fenerbahçe, rakip yarı sahada daha fazla top yaparken, birkaç pozisyonu ise değerlendiremedi. Müsabakanın 68. dakikasında Barkley'in penaltıdan attığı golle farkı 4'e çıkaran ev sahibi ekip, aynı ismin ayağından 72. dakikada 5. golü buldu. Müsabakanın 90. dakikasında Abraham ile bir gol daha bulan Aston Villa, sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Tribünler İsmail Kartal'ı istifaya davet etti

Fenerbahçeli taraftarlar, farkın açılmasının ardından teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. Müsabakanın 78. dakikasında sarı-lacivertli tribünler, İsmail Kartal'a tepki göstererek deneyimli çalıştırıcının istifasını istedi.

Bu sezon ilk kez kalesinde 2'den fazla gol gördü

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez kalesinde 2'nin üzerinde gol gördü. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Aston Villa maçı öncesinde ligde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7'şer olmak üzere toplam 14 resmi müsabakaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında ise 1 maç oynayan Fenerbahçe, bu mücadelelerde kalesinde en fazla 1 gol gördü.

Fenerbahçe, ligde ise mağlup olduğu 2 karşılaşmada da kalesinde 2'şer gol görmüştü. Sarı-lacivertliler, bu sezon 15. resmi maçına Aston Villa deplasmanında çıkarken, kalesinde 6 gol gördü.

Yaklaşık 3 yıl sonra yine Avrupa'da farklı mağlubiyet

Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra yine bir Avrupa maçında farklı mağlubiyet yaşadı. 2023-2024 sezonunda 30 Kasım 2023 tarihinde yine teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Nordsjaelland'a konuk olan sarı-lacivertliler, rakibine 6-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, yaklaşık 3 yıl sonra bu kez Aston Villa deplasmanında kalesinde 6 gol gördü.

Aston Villa'ya yine mağlup

Fenerbahçe, Aston Villa ile yaptığı 4. maçında da mağlubiyet yaşadı.1977-1978 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleşen iki takımın mücadelesinde 14 Eylül 1977'de oynanan maçı Aston Villa sahasında 4-0 kazandı. 28 Eylül 1977'de İstanbul'da oynanan rövanş müsabakasından da İngiliz ekibi 2-0 galip ayrıldı.

İki takım geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Aston Villa 1-0 galip tamamladı. İki takımın arasındaki 4. maçı da Aston Villa 6-0 kazanırken, sarı-lacivertliler rakibine gol atamadan 4. yenilgisini yaşadı.

İsmail Yüksek'in top kayıpları pahalıya mal oldu

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, ilk yarıda yaptığı top kayıplarıyla tepki topladı.Sarı-lacivertli takım ilk yarıda kalesinde 3 gol görürken, bu gollerin 2'si İsmail Yüksek'in top kayıplarıyla geldi. Öte yandan İsmail, Aston Villa'nın penaltıdan attığı 4. golde penaltıya sebebiyet veren müdahaleyi yaptı.

İsmail Kartal, 70'te 3 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 69. dakikada Aston Villa'nın 4-0 öne geçmesinin ardından değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, 3 değişiklik birden yaparken, Greenwood'un yerine Nene, Muric'in yerine Lukaku, İsmail Yüksek'in yerine ise Bartuğ Elmaz oyuna dahil edildi.

Oğuz direği geçemedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın, önemli bir pozisyonda direğe takıldı. İlk yarının sarı-lacivertliler adına en etkili performansına imza atan Oğuz'un 34. dakikadaki şutunda top üst direğe çarparak auta gitti.

Greenwood'a İngiliz tribünlerinden tepki

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Aston Villa deplasmanında tepki gördü. Yıldız oyuncu, topu ayağına her aldığında Aston Villa taraftarı ıslıklarla oyuncuya tepki gösterdi.