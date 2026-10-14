BJK Avrupa Ligi maç saati ve tarihi... Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne güzel bir galibiyetle başlamıştı. Kara Kartal, bu hafta Almanya temsilcisi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar 2. galibiyetini almak isterken taraftar da "Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

BJK Avrupa Ligi maç saati ve tarihi...

Hoffenheim - Beşiktaş maçı 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş'ta Cerny, Hoffenheim maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin sakatlığı nedeniyle Hoffenheim karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Çek futbolcunun MR incelemesinde, sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Cerny, bu nedenle siyah-beyazlı ekibin Almanya deplasmanında görev alamayacak.