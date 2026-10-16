Maçlar ertelendi mi? Süper Lig maçları iptal mi oldu?
Cumartesi ve pazar günü ülkemizin genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu da Süper Lig'de maçlar oynanacak. Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle mücadelelerin oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Bugün yoğun şekilde "Maçlar ertelendi mi" sorusu geliyor.
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Süper Lig'in 8. haftasında yağışlar nedeniyle maçların oynanıp oynanmayacağı riske girdi. Futbolseverler Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklama yapıp yapmadığını merak ederken "Maçlar ertelendi mi" sorusu sıklaşıyor.
Maçlar ertelendi mi?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçların iptal olduğuna dair bir açıklama gelmedi.
Bugün veya yarın mücadeleler ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ