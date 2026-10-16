Maçlar ertelendi mi? Süper Lig maçları iptal mi oldu?

Süper Lig'in 8. haftasında yağışlar nedeniyle maçların oynanıp oynanmayacağı riske girdi. Futbolseverler Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklama yapıp yapmadığını merak ederken "Maçlar ertelendi mi" sorusu sıklaşıyor.

Maçlar ertelendi mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçların iptal olduğuna dair bir açıklama gelmedi.

Bugün veya yarın mücadeleler ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.