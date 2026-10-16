Genç pilot Alp Aksoy, Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edildi

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Milli otomobil sporcusu Alp Aksoy, 2027 sezonunda Ferrari Sürücü Akademisi bünyesinde Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda (FIA FRECA) yarışacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, genç pilotun mücadele edeceği şampiyona Portekiz'de başlayacak ve İspanya'da tamamlanacak. Toplam 10 yarıştan oluşan organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne seçilmesi, Türk motor sporları açısından önemli bir gelişme olarak nitelendirildi.

TOSFED Başkanı'ndan Alp Aksoy'a tebrik

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne katılmasının Türk otomobil sporları için gurur verici olduğunu ifade etti.

Üçlertoprağı, genç sporcunun Formula 1 hedefi doğrultusunda önemli bir aşama kaydettiğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

"Sporcumuz Alp Aksoy'un Ferrari Sürücü Akademisi'ne kabul edilmesi, yalnızca kendisi ve ailesi için değil, Türk otomobil sporları adına da büyük bir gurur kaynağı. Henüz kariyerinin başında ortaya koyduğu olağanüstü performansla Formula 1 yolunda çok önemli bir adım atan genç sporcumuzun, önümüzdeki yıllarda ülkemizi en üst seviyede temsil edeceğine olan inancımız tam. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, Alp'e Ferrari çatısı altında başarılarla dolu bir kariyer diliyorum."

Bakan Bak'tan genç pilota kutlama mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Ferrari'nin geleceğin Formula 1 pilotlarını yetiştirmek amacıyla oluşturduğu gelişim programına dahil edilen Alp Aksoy için tebrik mesajı yayımladı.

Milli sporcunun elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Genç pilotumuz Alp Aksoy, dünyanın en köklü ve prestijli Formula 1 takımlarından Ferrari ile anlaşma imzalayarak önemli bir başarı elde etti. Ferrari'nin geleceğin yarış pilotlarını yetiştirmek amacıyla kurduğu sürücü gelişim programına seçilen Alp Aksoy'u yürekten kutluyorum. Türk motor sporları adına gurur verici bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyor, genç sporcumuzun kariyerinde başarılarının devamını diliyorum."