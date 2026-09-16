Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi belli oldu!

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Formula 1, 2027 sezonunun resmi yarış takvimini açıkladı. Türkiye Grand Prix’si, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek. Ana yarış 3 Ekim Pazar günü düzenlenecek.

Türkiye, böylece 2021'den bu yana ilk kez Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. İstanbul Park'ın takvime dönüşü daha önce duyurulmuş ancak yarış tarihi açıklanmamıştı.

2027 sezonunda toplam 24 Grand Prix düzenlenecek. Sezon 14 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak ve 12 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek. Türkiye Grand Prix'si ise sezonun son bölümünde, Azerbaycan ve Singapur yarışlarının arasında gerçekleştirilecek.

İstanbul Park 2031'e kadar takvimde

Formula 1 ile Türkiye arasında yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında İstanbul Park, 2027'den 2031 sezonunun sonuna kadar şampiyonaya ev sahipliği yapacak. Organizasyonun Türkiye'deki yürütücülüğünü Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) üstlenecek.

Türkiye Grand Prix'si daha önce 2005-2011 yılları arasında kesintisiz düzenlenmiş, ardından pandemi döneminde 2020 ve 2021'de yeniden takvime alınmıştı. İstanbul Park'taki son yarışı 2021'de Mercedes pilotu Valtteri Bottas kazanmıştı.