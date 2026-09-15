Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 7 ile 16. haftalar arasında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı. Programla birlikte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği kritik maçların tarihleri de netleşti.

Derbi takvimi belli oldu

TFF'nin açıkladığı programa göre, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 26 Ekim'de

Sezonun en çok beklenen karşılaşmalarından Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi ise 26 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki mücadele 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

Açıklanan program kapsamında Fenerbahçe ile Trabzonspor ise 13 Aralık Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Böylece Süper Lig'de 7 ile 16. haftalar arasındaki kritik karşılaşmaların takvimi netleşmiş oldu.