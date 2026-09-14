Alman millî futbolcu 37 yaşındaki Thomas Müller ile ilgili bugün şok bir iddia ortaya atıldı. Yıldız futbolcunun öldüğü öne sürüldü. Sosyal medyada da birçok kullanıcı taziye mesajları atarken bugün sıkça gelen sorulardan biri "Thomas Müller öldü mü, yaşıyor mu" oluyor.

Thomas Müller öldü mü?

Bayern Münih'te efsaneler arasına giren ve şu an Vancouver Whitecaps FC takımında top koşturan Thomas Müller'in öldüğü iddiası gerçeği yansıtmıyor.

13 Eylül'de 37 yaşında giren futbolcu için Bayern Münih geçen gün doğum günü mesajı yayımlamıştı.