FB maç saati... Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe bu akşam yine çok kritik bir mücadeleye çıkacak. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertlilerin artık puan kaybına tahammülü yok. Amaç Gaziantep FK'yı yenip artık galibiyet serisine başlamak. Taraftar mücadeleyi beklerken "Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sıkça geliyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Sorescu, Gidado, Maxim, Kozlowski, Halil.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi.

Süper Lig'de 15. randevu

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, lig tarihinde daha önce 14 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 12’sini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Gaziantep FK 2 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin 38 golüne karşılık Gaziantep FK rakip fileleri 14 kez havalandırdı.