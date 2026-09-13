Ali Türkkan, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk pilot oldu

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre JWRC'de sezonun 5. ve son ayağı, Şili'de düzenlendi.

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali, son ayağa 95 puanla şampiyona lideri olan İsveçli Calle Carlberg'in 3 puan gerisinde başladı.

Carlberg'in 2. gün kaza sonucu yarış dışı kalmasıyla şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Ali, son güne 21.9 saniye farkla lider girdi.

Son gündeki 4 etapta temkinli tempoyla ilerleyen 27 yaşındaki Ali, Şili Rallisi'ni 2. sırada bitirerek 2026 JWRC sezonunu, pilotlar klasmanı şampiyonu tamamladı.

Ali böylece Türk otomobil sporları tarihinde JWRC şampiyonluğuna ulaşan ilk sürücü oldu.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, yayımladığı tebrik mesajında "Bu tarihi başarıda emeği geçen başta Ali Türkkan olmak üzere co-pilotları Oytun Albayrak ve Bilge Ayan’ı, ailesini, Castrol Ford Team Türkiye’yi, Serdar Bostancı’yı, Murat Bostancı’yı, sponsorlarını ve bu müthiş yolculuğa katkı sağlayan tüm ekibi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, Ali Türkkan'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nı (JWRC) kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan’ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milli sporcumuz Ali Türkkan, Şili’de düzenlenen 2026 JWRC'nin son ayağında büyük bir başarı elde etti. JWRC şampiyonluğunu kazanarak Türk otomobil sporları tarihindeki en büyük başarıya imza atan milli sporcumuz Ali Türkkan’ı canıgönülden tebrik ediyorum. Rallide Türkiye'nin ilk dünya şampiyonluğu kazanan Ali Türkkan, elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandırdı. Ay-yıldızlı bayrağımızın ralli dünyasının zirvesine taşınmasında emeği olanlara teşekkür ediyor, şampiyon sporcumuz Ali Türkkan’ın başarılarının devamını diliyorum."