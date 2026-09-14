Beşiktaş maçı ne zaman? BJK - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Ligi heyecanı bu hafta başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Fransa ekibi Marsilya'yı konuk edecek. Kara Kartal'da keyifler yerinde... Ligde yoluna dolu dizgin devam eden siyah-beyazlılar, Avrupa'da da güzel bir netice elde etmek istiyor. Taraftarlar mücadeleyi iple çekerken "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Rakip Fransa temsilcisi Marsilya... Kartal sahasında rakibini yenip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadele bilgileri merak edilirken "Beşiktaş - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanıyor.
Beşiktaş Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Beşiktaş - Marsilya maçı 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
İki takım arasında bugüne kadar 2 maç oynandı. Beşiktaş ve Marsilya 1'er kez galibiyet aldı. Marsilya 3 gol atarken Beşiktaş 2 gol buldu.