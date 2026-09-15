Elche Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı, ilk 11'de mi?

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La Liga'da Barcelona'nın ardından 2. sırada yer alan Real Madrid bu hafta Elche deplasmanına gidiyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Real Madrid rakibini güzel bir skor ile geçmek istiyor. Peki, Elche Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Elche Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Elche Real Madrid maçı bu akşam saat 22.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Elche: Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Morcillo, Villar, Moreno; Lemar; Nino

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Arda Güler oynayacak mı?

Son iki maçta oyuna sonradan giren ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Arda Güler'in bu maçta ilk 11 çıkması bekleniyor.