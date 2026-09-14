Marco Asensio oynayacak mı? Asensio bu akşam var mı, kadroda mı?

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Konyaspor maçında sakatlanan ve hem lig hem de Şampiyonlar Ligi maçını kaçıran Marco Asensio'nun bu akşam kadroda olup olmayacağı sorgulanıyor. Taraftar yıldız futbolcuyu sahada görmek isterken "Marco Asensio oynayacak mı" sorusu yoğun şekilde geliyor.

Marco Asensio oynayacak mı, kadroda var mı?

Marco Asensio Gaziantep FK MAÇINDA oynayamayacak. Asensio'nun ilk 11'e ne zaman döneceği henüz belli değil.

Beklentiler İspanyol yıldızın Eyüpspor maçında sahaya çıkacağı yönünde...