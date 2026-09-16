İlkin Aydın Milli Takım'dan çıkarıldı mı, ihraç mı edildi?

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Filenin Sultanları bu sene hem dünya hem de Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız büyük bir gurur yaşatırken bugün şok bir iddia ortaya atıldı. Kaptanlarımızdan İlkin Aydın'ın kadrodan çıkarıldığı öne sürüldü. Peki bu haber gerçek mi?

İlkin Aydın Milli Takım'dan çıkarıldı mı?

Milli voleybolcu İlkin Aydın ile ilgili bugün dolaşıma sokulan paylaşımlar tamamen gerçek dışı... Aydın, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızda görev almaya devam ediyor.

İlkin Aydın kimdir?

Milli voleybolcu İlkin Aydın, 5 Ocak 2000’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde doğdu. Spora küçük yaşlarda başlayan Aydın, voleybol temelini İlbank altyapısında attı. Ardından TVF Spor Lisesi’nde forma giyerek gelişimini sürdürdü ve kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti.

2017 yılında Galatasaray’a transfer olan Aydın, sarı-kırmızılı formayla istikrarlı bir şekilde kariyerine devam etti. Takımın öne çıkan oyuncularından biri haline gelirken, kaptanlık görevini de üstlendi.

Milli takım kariyerine 2021’de başlayan Aydın, aynı yıl Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde bronz madalya kazandı. 2023 yılında ise hem Milletler Ligi hem de Avrupa Şampiyonası’nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer aldı.