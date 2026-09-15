Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başladı
Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda ilk gün geride kalırken, 1923 Afyonkarahisar ve Söke 1970 Spor rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı yaşanıyor. Bugün oynanan karşılaşmalarda 1923 Afyonkarahisar ile Söke 1970 Spor, rakiplerini eleyerek tur atladı. Bu turda 40 takım mücadele ediyor. Türkiye Kupası'nda yarın 16 karşılaşma oynanacak.
1923 Afyonkarahisar: 2 - Ürgüpspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu heyecanı yaşanıyor. Bugün oynanan karşılaşmalarda 1923 Afyonkarahisar ile Söke 1970 Spor, rakiplerini eleyerek tur atladı. Bu turda 40 takım mücadele ediyor. Türkiye Kupası'nda yarın 16 karşılaşma oynanacak.
Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1923 Afyonkarahisar: 2 - Ürgüpspor: 1
Altay: 2 - Söke 1970 Spor: 4
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA