Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi? FB maçı iptal mi?
İstanbul'da akşam saatlerinde özellikle Anadolu Yakası'nda kuvvetli yağış bekleniyor. Çarşamba günü yağan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşatırken yine aynı manzaranın yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Bu akşam ise Kadıköy'de Fenerbahçe - Alanyaspor maçı oynanacak. Futbolseverler bu maçın iptal olup olmadığını sorguluyor.
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Fenerbahçe Alanyaspor maçı bu akşam saat 19.00'da Kadıköy Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Fakat aynı saatlerde İstanbul Anadolu Yakası'nda çok şiddetli sağanak bekleniyor. Mücadelenin iptal olup olmayacağı merak ediliyor. İşte son durum...
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ertelendi mi?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Fenerbahçe Alanyaspor maçının ertelendiğine dair bir duyuru gelmedi.
Önümüzdeki saatlerde yağmurun şiddetine göre TFF'nin bir açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ