Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS - FB muhtemel ilk 11

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi için geri sayım devam ediyor. İki takımın taraftarı da bu mücadeleyi canlı izlemek istiyor. İki takımın da puan kaybına tahammülü yok. Kıran kırana geçecek mücadele öncesi sıkça gelen soru "Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bilgileri...

Trabzonspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Nene, Asensio, Kerem, Talisca

Sarı Kanarya'da tek eksik Archie Brown

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına tek eksikle çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı devam eden Archie Brown, bu kritik karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspr'da 3 eksik

Trabzonspor’da ise Stefan Savic, Edin Visca ve Oleksandr Zubkov kadroda yer almayacak.

Fenerbahçe üstün

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında oynayacakları maçla birlikte 139. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette sarı-lacivertlilerin 55’e 44 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.