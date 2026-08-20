Trabzonspor Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TS maç saati...

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Trabzonspor yeni sezonda ilk kez Avrupa sahnesine çıkıyor. Rakip Macaristan temsilcisi Ferençvaroş… Karadeniz Fırtınası seyircisi önünde rakibini yenip turu aralamak isterken bugün sıkça gelen soru "Trabzonspor Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

Trabzonspor Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Ferençvaroş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Bouchouari, Melih, Salah, Malinovskyi, Saviolo (Aral), Onuachu.

Ferencvaros: Dibusz, Osvath, Raemaekers, Gomez, Cadu, Rommens, Corbu, Zachariassen, Kanichowsky, Yusuf, Joseph.

Salah için ilk 11 beklentisi

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, Ferencvaros karşılaşmasında bordo-mavili formayla Trabzon'daki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kasımpaşa mücadelesinde ikinci yarıda oyuna dahil olan Mısırlı yıldızın, bu kez karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Eksik oyuncular

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Bordo-mavili takımda uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavileri devam eden Folcarelli ile Muçi, forma giyemeyecek.