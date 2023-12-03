Türkiye Euro 2024'te 30 milyon avroyu kasasına koyabilir

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya Türkiye de katılacak.

UEFA, şampiyonaya katılacak 24 ülkeye toplamda 331 milyon avro ödeme yapacağını duyurdu. Böylece Euro 2020'yle aynı bütçe ayrılmış oldu.

Euro 2024 şampiyonu olacak ülkenin futbol federasyonunun kazanabileceği azami para ödülü 28,25 milyon avro olacak. Gruplarda oynayacağı üç maçı da kazanarak kupaya uzanan bir ülkenin kasasına girecek meblağ bu olacak.

Kalem kalem gelirler

Tek başına final maçının para ödülü 8 milyon avro. Turnuvaya katılan her ülkeye 9,25 milyon avro ödenecek. Son 16 turuna kalanlar 1,5 milyon euro daha alacak.

Çeyrek finale ulaşanlar 2,5 milyon avro, yarı finalistler 4 milyon euro, finalistler ise 5 milyon euro daha kazanacak. Grup aşamasında her galibiyete 1 milyon euro, her beraberliğe ise 500 bin avro ödenecek.

UEFA'nın Euro 2024'ten sağlayacağı yayın ve reklam gelirinin yaklaşık 2,4 milyar avro olması bekleniyor.