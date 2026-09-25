Türkiye-Fransa mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Kocaeli Stadı'ndaki saat 21.45'te başlayacak karşılaşma ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek.
Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.
İlk 11'ler
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Oğuz Aydın, Can Uzun
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Rabiot, Kone, Dembele, Cherki, Olise, Mbappe