Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı'ya soruşturma
Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında ortaya atılan iddialar sonrası soruşturma başlatıldı.
Haber Merkezi
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatıldı.
Tuzlaspor, Passolig’de yüksek fiyatlara bilet satması ve biletlerin çoğunun satılmış görülmesine rağmen tribünlerin boş olmasıyla gündeme gelmişti.