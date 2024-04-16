UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları hangi kanalda? (TV+ ile Exxen TV)

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre; TV+, Avrupa'nın en iyi takımlarının maçlarını Exxen TV işbirliğinde spor tutkunlarıyla buluşturacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları bu akşam ve yarın ek bir ücret ödemeden TV+'ta izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselecek takımları belirleyecek maçlarda bugün 22.00'de Barcelona-Paris Saint-Germain karşı karşıya gelirken, 17 Nisan Çarşamba 22.00'de Manchester City-Real Madrid yarı final için mücadele edecek.

18 Nisan'da ise AS Roma-AC Milan mücadelesi Exxen TV ekranlarında olacak.

Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarında da Fiorentina-Victoria Plzen, 18 Nisan'da karşı karşıya gelecek.