Yarı maraton rekoru

Emre ERGÜL

Türkiye İş Bankası 19’uncu İstanbul Yarı Maratonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 28 Nisan pazar günü düzenlendi. Tarihi Yarımada parkurunda yağmurlu havaya rağmen 10 bin 129 yarışçının katıldığı yarı maratonu erkeklerde Faslı atlet Hicham Amghar 59:47’lik derecesiyle, kadınlarda ise Kenyalı atlet Sheila Chelangat 1:06:47’lik derecesiyle kazandı.

Yarışlar sonrası ortaya çıkan veriler de yarı maratonda rekorların kırıldığını ortaya koydu. Geçen sene 10K ve 21K’da toplam 8 bin 621 kişinin koştuğu Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl yüzde 15’lik artışla 10 bin 129 yarışçıya ev sahipliği yaptı. Yarışları bitiren sporcu sayısında da yüzde 20’lik bir artış oldu. Geçen sene 8 bin 189 koşucu ipi göğüslerken, bu yıl bu rakam 9 bin 854 oldu. Verileri değerlendiren Spor İstanbul yetkilileri, “Bu yıl hava şartları daha elverişli olsa, katılım ve haliyle bitiren de daha yüksek olurdu. Ancak genel olarak bu yılın verilerinden çok memnunuz” diye konuştu..

8 milyon liralık ödül dağıtıldı

Elit atletlerde birincilerin 15’er bin dolar ödül aldığı Türkiye İş Bankası 19'uncu İstanbul Yarı Maratonu’nda yaklaşık 8 milyon liralık ödül dağıtıldı. Aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonluğu için de koşan Türk atletlerde birincilere 200’er bin lira ödül verildi. Elit atletlerde ilk 8, Türk atletlerdeyse ilk 5’e giren tüm atletler para ödülüne hak kazandı. Ayrıca, Yarı Maraton'da 21K koşusunda ilk 5'e giren kadın ve erkek Türk sporculara Türkiye İş Bankası toplam 200 bin TL ödül verdi.