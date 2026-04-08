Ziraat Bankkart’tan tarihi zafer: 16 yıl sonra Kupa Voley şampiyonluğu

Ziraat Bankkart, hem ligde hem de Avrupa arenasında yakaladığı çıkışı Kupa Voley zaferiyle perçinledi. Eskişehir’de düzenlenen organizasyonda üstün bir performans sergileyen başkent temsilcisi, 16 yıl aradan sonra yeniden kupaya uzanarak Türk voleybolunda dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Turnuvaya iddialı başlayan Ziraat Bankkart, yarı finalde İGSK karşısında disiplinli savunma ve etkili hücumlarıyla öne çıktı. Mücadeleyi 3-1 kazanan ekip, form grafiğini ortaya koyarak finale yükseldi. Finalde ise rakip Galatasaray oldu. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Ziraat Bankkart, kritik anlarda gösterdiği soğukkanlı oyunla rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı kazandı.

Sezonun en önemli başarılarından biri

Bu zaferle birlikte Ziraat Bankkart, Kupa Voley’de 16 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşarken, lig ve Avrupa’daki istikrarlı performansını da taçlandırdı. Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen ekip, Türk voleybolunu uluslararası alanda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Hedef Avrupa şampiyonluğu

Kulüp Başkanı Alpaslan Çakar, elde edilen başarının disiplin ve takım ruhunun sonucu olduğunu vurgulayarak, hedeflerinin CEV Şampiyonlar Ligi kupasını Türkiye’ye kazandırmak olduğunu belirtti. Ziraat Bankkart, bu başarıyı sürdürülebilir kılmak için altyapı yatırımlarına da hız vermeyi planlıyor.