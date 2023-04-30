Zirvede hesaplar karıştı

Derbide Icardi'nin 20. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 35. dakikada Romain Saiss, 58. dakikada Amir Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Vincent Aboubakar'ın golleriyle Galatasaray'a şampiyonluk yarışında darbe vurdu.

Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla birlikte bu sezonki 2. derbi galibiyetini aldı.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbilerde Fenerbahçe'yle Vodafone Park'ta 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu.

Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yle oynanan derbiyi 4-2 kazanırken, Galatasaray'ı da 3-1 yendi.

Beşiktaş 10 maçta 26 puan topladı

Siyah-beyazlı ekip, derbide kazandığı galibiyete son 10 maçtaki başarılı performansını sürdürdü.

Ligde son olarak Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Söz konusu dönemde MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor, Ümraniyespor ve Galatasaray'ı mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarını ise berabere tamamladı.

Beşiktaş, ligden çekilen Atakaş Hatayspor maçını da hükmen 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Siyah-beyazlı ekip böylece 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlikle 26 puan topladı.

Vodafone Park'ta yine derbi kaybetmedi



Vodafone Park'ta oynadığı derbi maçlarda rakiplerine üstünlük kuran Beşiktaş, Galatasaray'ı da mağlup ederek serisini sürdürdü.

Dolmabahçe'de Galatasaray'ı 7 kez konuk eden Beşiktaş, rakibini 6. kez mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip, sarı-kırmızılı takıma karşı tek puan kaybını ise Vodafone Park'ta oynanan ilk derbide 2-2'lik skorla almıştı.

Öte yandan Vodafone Park'ta 7. derbisini oynayan teknik direktör Şenol Güneş, 4. kez galibiyet sevincini yaşadı. Güneş'in 3 derbisi ise beraberlikle sona erdi.

Beşiktaş ikili averajı lehine çevirdi

Siyah-beyazlılar, 3-1'lik skorla birlikte Galatasaray'la arasındaki ikili averajı lehine çevirdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi 2-1 kaybeden Beşiktaş, 3-1'lik skor sonrası ikili averajda 1 gol öne geçen taraf oldu.

Beşiktaş, zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'ye karşı da ikili averajı lehine çevirmeyi başarmıştı. Ligin ilk yarısında 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'deki mücadeleyi ise 4-2 kazanmıştı.