2026 sıcak ve riskli geliyor
2025’te dünya genelinde etkili olan aşırı hava olaylarının ardından gözler 2026’ya çevrildi. Prof. Dr. Levent Kurnaz, yılın zayıf La Nina ile başlayıp El Nino ile devam edeceğini belirterek, yaz sonundan itibaren sıcaklıkların normalin üzerine çıkabileceği, zirai don riskinin ise sürdüğü uyarısında bulundu.
Dünya ısınıyor, iklim dengesi daha da kırılgan hale geliyor. Kuraklık, sel, fırtına ve don gibi aşırı hava olaylarının etkili olduğu 2025’in ardından, 2026 yılına ilişkin ilk güçlü uyarılar bilim insanlarından gelmeye başladı.
Küresel sıcaklık artışının hız kesmediğine dikkat çeken uzmanlar, yeni yılın özellikle yaz sonu ve tarım açısından riskler barındırdığına işaret ediyor. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 2026’nın iklim karnesini değerlendirerek hem sıcaklık artışına hem de zirai don ihtimaline karşı uyardı.
2026 yılının zayıf bir El Nino ve La Nina etkisi altında olacağını belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Az çok tahminimiz yaz sonuna kadar sıcaklıkların aşırı yükselmeyeceği ama yaz sonu itibarıyla sıcaklıkların normalden biraz daha fazla olabileceği yönünde” dedi. İklim açısından birkaç haftanın ötesinde tahmin yapmanın zor olduğunu söyleyen Kurnaz, dünyanın ısınmaya devam ettiğini, dolayısıyla bu kıştan başlayarak gelecek ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış döneminde sıcaklıkların 1960-1990 ortalamasına kıyasla daha yüksek olacağının beklendiğini aktardı.
Kurnaz, El Nino ve La Nina etkilerinin kısa vadede az çok öngörülebilen faktörler olarak etkili olduğuna dikkat çekerek, “Bu sene kış sonuna kadar yani yaklaşık mart ayına kadar zayıf bir La Nina’nın sürmesini, ondan sonra nötr duruma geçilmesini, yaz sonuna doğru da zayıf bir El Nino’nun başlamasını öngörüyor modeller. Bu öngörüler böyle hani korkunç taşa yazılmış değil ama az çok tahminimiz yaz sonuna kadar sıcaklıkların aşırı yükselmeyeceği ama yaz sonu itibarıyla sıcaklıkların normalden biraz daha fazla olabileceği yönünde” diye konuştu.
Zirai donla karşılaşma açısından ihtimaller yüksek
İklim değişikliğinin ısınma ve kutup bölgelerinin fazla ısınmış olması şeklinde iki bağlamda ele alınması gerektiğini belirten Kurnaz, ısınma nedeniyle çiçeklerin olması gerekenden daha erken açtığını ve sonrasında etkili olan soğuk havayla hasara uğradığını söyledi.
Geçen yıl şubat ve nisan aylarında yaşanan donun sebebinin ise kutup bölgelerindeki ısınma olduğunu vurgulayan Kurnaz, “Fazla ısınmış olmasından dolayı kutup soğuğu aşağıya doğru kaçıyor. Bu birkaç hafta önceden görülebilecek bir konudur ama şu anda nisan ayında donla karşılaşırız gibi bir lafı söylemek için son derece erken.
Yani biz şu anda ancak ocak ayının ortası, sonundan bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla bu donun esas tehlikeli olduğu zaman mart-nisan aralığı olduğu için ülkemizde o konularla ilgili tahmin bağlamında hiçbir şey söyleyemeyiz. Ancak ısınma devam ediyor mu, devam ediyor. Çiçeklenme olacak mı, olacak. Kutup daha fazla ısındı mı, ısındı. Dolayısıyla bir zirai donla karşılaşma açısından ihtimaller yüksek ama ne zaman olur, nasıl olur, olur mu? Bu konuda bir şey söylemek doğru değil şimdiden” ifadelerini kullandı.
Bu yıl sıcaklıkta ilk 3’te yer alacak
Sıcaklıkların yükselmesiyle buharlaşmanın arttığını, bunun da tarım başta olmak üzere genel su ihtiyacını artıracağını belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Bu yılın ikinci yarısında El Nino’nun etkili olmasıyla dünyanın ortalama sıcaklığı ikinci olabilir. Birinci olması ihtimali de var ama bunları zaman içerisinde gün gün, ay ay takip edeceğiz. Ancak beşinci veya dördüncü bile olmaz. İlk üçte ama bir mi, iki mi, üç mü bunu zaman gösterecek ama muhtemelen bir ile iki arasında bir yerlerde olur 2026” diye konuştu.
2024 yılına benzer sıcaklıklar yaşanacak
La Nina'nın genelde dünya sıcaklıklarının ortalamadan daha düşük seyretmesine neden olduğunun altını çizen Prof. Dr. Levent Kurnaz, “İklim değişikliğiyle sıcaklıkların artması bekleniyor. 2026'nın yarısında La Nina, diğer yarısında ise El Nino etkisiyle 2024 yılına benzer bir sıcaklık bekleniyor. Türkiye’nin El Nino ve La Nina koşullarından oldukça uzak bir ülke olması dolayısıyla normalin ve beklenenin biraz üzerinde ısınma etkisine maruz kalınabilir” dedi.