2026 sıcak ve riskli geliyor

Dünya ısınıyor, iklim dengesi daha da kırıl­gan hale geliyor. Ku­raklık, sel, fırtına ve don gi­bi aşırı hava olaylarının etki­li olduğu 2025’in ardından, 2026 yılına ilişkin ilk güçlü uyarılar bilim insanlarından gelmeye başladı.

Küresel sı­caklık artışının hız kesmedi­ğine dikkat çeken uzmanlar, yeni yılın özellikle yaz sonu ve tarım açısından riskler ba­rındırdığına işa­ret ediyor. Boğa­ziçi Üniversitesi İklim Değişik­liği ve Politika­ları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdü­rü Prof. Dr. Le­vent Kurnaz, 2026’nın iklim karnesini değer­lendirerek hem sıcaklık ar­tışına hem de zirai don ihti­maline karşı uyardı.

2026 yı­lının zayıf bir El Nino ve La Nina etkisi altında olacağı­nı belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Az çok tahminimiz yaz sonuna kadar sıcaklık­ların aşırı yükselmeyeceği ama yaz sonu itibarıyla sı­caklıkların nor­malden biraz da­ha fazla olabileceği yönünde” dedi. İk­lim açısından bir­kaç haftanın ötesin­de tahmin yapmanın zor olduğunu söyleyen Kurnaz, dünyanın ısınmaya devam ettiğini, dolayısıyla bu kıştan başlayarak gelecek ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış dönemin­de sıcaklıkların 1960-1990 orta­lamasına kıyas­la daha yüksek olacağının bek­lendiğini aktar­dı.

Kurnaz, El Nino ve La Ni­na etkilerinin kısa vadede az çok öngörülebilen faktörler olarak etkili olduğuna dikkat çekerek, “Bu sene kış sonu­na kadar yani yaklaşık mart ayına kadar zayıf bir La Ni­na’nın sürmesini, ondan son­ra nötr duruma geçilmesini, yaz sonuna doğru da zayıf bir El Nino’nun başlamasını ön­görüyor modeller. Bu öngö­rüler böyle hani korkunç ta­şa yazılmış değil ama az çok tahminimiz yaz sonuna ka­dar sıcaklıkların aşırı yüksel­meyeceği ama yaz sonu itiba­rıyla sıcaklıkların normalden biraz daha fazla olabileceği yönünde” diye konuştu.

Zirai donla karşılaşma açısından ihtimaller yüksek

İklim değişikliğinin ısın­ma ve kutup bölgelerinin faz­la ısınmış olması şeklinde iki bağlamda ele alınması gerek­tiğini belirten Kurnaz, ısınma nedeniyle çiçeklerin olması gerekenden daha erken açtı­ğını ve sonrasında etkili olan soğuk havayla hasara uğradı­ğını söyledi.

Geçen yıl şubat ve nisan aylarında yaşanan donun se­bebinin ise kutup bölgelerin­deki ısınma olduğunu vurgu­layan Kurnaz, “Fazla ısınmış olmasından dolayı kutup so­ğuğu aşağıya doğru kaçıyor. Bu birkaç hafta önceden gö­rülebilecek bir konudur ama şu anda nisan ayında donla karşılaşırız gibi bir lafı söy­lemek için son derece erken.

Yani biz şu anda ancak ocak ayının ortası, sonundan bah­sediyor olabiliriz. Dolayısıy­la bu donun esas tehlikeli ol­duğu zaman mart-nisan ara­lığı olduğu için ülkemizde o konularla ilgili tahmin bağ­lamında hiçbir şey söyleye­meyiz. Ancak ısınma devam ediyor mu, devam ediyor. Çi­çeklenme olacak mı, olacak. Kutup daha fazla ısındı mı, ısındı. Dolayısıyla bir zirai donla karşılaşma açısından ihtimaller yüksek ama ne za­man olur, nasıl olur, olur mu? Bu konuda bir şey söylemek doğru değil şimdiden” ifade­lerini kullandı.

Bu yıl sıcaklıkta ilk 3’te yer alacak

Sıcaklıkların yükselmesiyle buharlaşmanın arttığını, bunun da tarım başta olmak üzere genel su ihtiyacını artıracağını belirten Prof. Dr. Levent Kurnaz, “Bu yılın ikinci yarısında El Nino’nun etkili olmasıyla dünyanın ortalama sıcaklığı ikinci olabilir. Birinci olması ihtimali de var ama bunları zaman içerisinde gün gün, ay ay takip edeceğiz. Ancak beşinci veya dördüncü bile olmaz. İlk üçte ama bir mi, iki mi, üç mü bunu zaman gösterecek ama muhtemelen bir ile iki arasında bir yerlerde olur 2026” diye konuştu.

2024 yılına benzer sıcaklıklar yaşanacak

La Nina'nın genelde dünya sıcaklıklarının ortalamadan daha düşük seyretmesine neden olduğunun altını çizen Prof. Dr. Levent Kurnaz, “İklim değişikliğiyle sıcaklıkların artması bekleniyor. 2026'nın yarısında La Nina, diğer yarısında ise El Nino etkisiyle 2024 yılına benzer bir sıcaklık bekleniyor. Türkiye’nin El Nino ve La Nina koşullarından oldukça uzak bir ülke olması dolayısıyla normalin ve beklenenin biraz üzerinde ısınma etkisine maruz kalınabilir” dedi.