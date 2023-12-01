Aksigorta’dan 5,5 ton emisyon tasarrufu

Aksigorta, Sürdürülebilirlik Raporu'nun ikincisini yayınladı.

Global Reporting Initiative (GRI) standartları temel seçeneğine uyumlu olarak hazırlanan rapor, 1 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki faaliyetleri kapsıyor. Raporda, şirket faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve hedefler ile birlikte, elde edilen performans sonuçları ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik Aksigorta’nın katkıları da yer alıyor. Raporda ayrıca, şirketin müşterilerini ve risklerini değerlendiren iklim ve sürdürülebilirlik kriterlerini sistematik olarak ele alması da dikkat çekiyor.

2030 hedefi yüzde 53 emisyon azaltımı

Aksigorta’nın sahip olduğu güçlü kapasiteyi ve 60 yılı aşkın köklü sigortacılık uzmanlığını karbonsuzlaştırma ve iklim değişikliğinin yavaşlatılmasının sağlanmasına katkı çalışmalarında kullandıklarını belirten Aksigorta İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, “Geliştirdiğimiz ürünlerde, hizmet ve operasyonlarımızda olumlu etkiye odaklanıyoruz. Sigortacılık sektöründe primler aracılığıyla yapılan yatırımların sürdürülebilirlik yaklaşımıyla değerlendirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz.

Bu sebeple, düşük karbonlu ve paydaşı odağa alan ekonomik büyümeyi desteklemek için olumlu etki yaratmaya aracı olacak ürün ve hizmetlere odaklanıyoruz. 2022 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile bağlantılı sürdürülebilir ürün ve hizmetlerimizde yazılan brüt primlere oranla Aksigorta’da %19 seviyesindeyiz. Paris İklim Anlaşması’nın 1,5 derece hedefine ile uyumlu olarak Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı 2019-2030 arası Aksigorta’da %53 azaltacağız. Yatırım portföyümüz kaynaklı Kapsam 3 emisyonlarımızı bilime dayalı hedefle uyumlu hale getirmek için çalışmalara başladık.

Bu hedef ile uyumlu uygulama planı üzerinde çalışıyoruz ve en yakın zamanda Bilime Dayalı Hedefler Girişimi olan “SBTI” kuruluşuna taahhüt vermek için çalışmalarımıza başladık. Raporlama döneminde, hasar dosyalarına ilişkin değerlendirmelerin dijital kanallardan toplanması ile 1,1 milyon A4 kâğıt tasarrufu sağlayarak, 5,5 ton emisyon tasarrufu sağladık. Kâğıttan sağladığımız tasarrufun yanı sıra Sabancı Topluluğunun doğal yaşam alanları ve ormanların korunması hedefi kapsamında 20 bin fidanı da doğaya kazandırdık’’ dedi.