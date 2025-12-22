Doğanın takvimi değişime uğruyor
İsveç’teki onlarca yıl önce toplanan askeri hava örnekleri, iklim değişikliğinin doğa üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Lund Üniversitesi’ndeki bilim insanları, yosunların artık 1990’lara kıyasla yaklaşık bir ay daha erken spor saldığını ve bu değişimin geçen yılın iklim koşullarıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu.
Başak Nur GÖKÇAM
Yosun sporları, besin değeri yüksek ve sağlık açısından faydalı bir gıda maddesi olarak biliniyor. Ancak İsveç’te yürütülen yeni bir araştırma, bu küçük biyolojik yapıların aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne seren güçlü birer gösterge olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, yosunların bugün 1990’lara kıyasla yaklaşık bir ay daha erken spor saldığını ve bu değişimin sanılandan çok daha hızlı gerçekleştiğini belirledi.
Lund Üniversitesi’nden araştırmacılar, İsveç Silahlı Kuvvetleri tarafından onlarca yıl önce toplanan askeri hava örneklerini inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Başlangıçta nükleer silah testlerinden kaynaklanan radyoaktif serpintiyi izlemek amacıyla 1960’larda başlatılan bu hava örnekleme çalışmaları, zamanla ekoloji araştırmaları için benzersiz bir veri kaynağına dönüştü. Cam elyaf filtreler, havadaki polen, spor ve diğer mikroskobik biyolojik parçacıklara ait DNA’yı bozulmadan koruyarak bilim insanlarına geçmişe açılan bir pencere sundu.
Araştırma ekibi, bu DNA arşivini kullanarak 35 yıl boyunca havada taşınan yosun sporlarını takip etti ve 16 farklı yosun türü ile grubuna odaklandı. Sonuçlar netti: Yosunlar artık 1990 yılına kıyasla ortalama dört hafta daha erken spor salmaya başlıyor. Spor salınımının en yoğun olduğu dönem ise yaklaşık altı hafta öne çekilmiş durumda. Bu değişim, özellikle yaz mevsiminin kısa sürdüğü kuzey bölgelerde ekosistem dengeleri açısından kritik bir anlam taşıyor. Lund Üniversitesi’nden botanik araştırmacısı Nils Cronberg, “Kuzeyde yazın ne kadar kısa olduğunu düşünürsek, bu birkaç haftalık fark bile ekolojik açıdan çok büyük” diyerek bulguların önemine dikkat çekti.
Değişim, bir önceki yılın iklime bağlı yaşanıyor
Araştırmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise yosunların bu erken davranışının nedenleri oldu. Bilim insanları, spor salımı zamanlamasının mevcut bahar koşullarından çok, bir önceki yılın iklimine bağlı olduğunu ortaya koydu. Daha sıcak geçen sonbaharlar, yosunlara kış gelmeden önce spor kapsüllerini geliştirmek için daha fazla zaman tanıyor. Bu da bitkilere biyolojik bir avantaj sağlayarak, ilkbahar başlar başlamaz sporların daha erken salınmasına yol açıyor.
Araştırmada yer alan ve şu anda Norveç Doğa Araştırma Enstitüsü’nde çalışan Fia Bengtsson, “Aynı yıl içindeki kar erimesi ya da hava sıcaklığının belirleyici olacağını düşünüyorduk. Ancak asıl önemli faktörün bir önceki yılın iklim koşulları olduğunu gördük” dedi. Bu bulgu, ekosistemlerin geçmiş iklim koşullarını ‘hatırladığını’ ve bu hafızanın biyolojik süreçleri şekillendirdiğini gösteriyor.
Doğanın tepkisi acil uyarı anlamı taşıyor
Bilim insanları, bu verilerin iklim değişikliğinin somut etkilerini belgeleyen önemli bir kaynak olacağını ve önümüzdeki dönemde Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) raporlarında da yer alabileceğini belirtiyor. Doğanın verdiği bu hızlı tepki, sürdürülebilirlik politikalarının ve iklim uyum stratejilerinin neden acil olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Uzun vadeli araştırma yöntemi olabilir
Çalışma yalnızca yosunların değişen davranışlarını ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda uzun vadeli ekolojik değişimleri izlemek için yeni ve sürdürülebilir bir yöntem sunuyor. Havaya biyolojik materyal salan diğer bitki ve canlı türleri de benzer DNA analizleriyle yıllar içinde takip edilebilir. İsveç genelinde farklı bölgelerden toplanan hava örnekleri sayesinde, araştırmacılar iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki etkilerini onlarca yıl geriye giderek karşılaştırma imkânı buluyor.