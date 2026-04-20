Ekol Lojistik doğayı koruma projesi ile 9 milyon can dostuna ulaştı

Ekol Lojistik Doğayı Koruma Projesi Departmanı koordinasyonunda, yerel yönetim iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında yalnızca 2025 yılında toplam 1 milyon kilogramın üzerinde yemek ve kuru mama, 2 milyonun üzerinde sahipsiz hayvana kontrollü şekilde ulaştırıldı. Pandemi döneminde kurulan “Bir Aş Bin Aşk” aşevi ile temelleri atılan proje kapsamında 2020 yılından bu yana toplam 4,5 milyon kilogram yemek üretimi ve kuru mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Proje beslenme faaliyetlerinin ötesine geçiyor

Ekol Lojistik Genel Hizmetler Direktörü Baki Özlük, projenin sürdürülebilir ve koordineli yapısıyla dünya çapında örnek bir model haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Doğayı Koruma Projemizi, ilgili kurumlarla iş birliği içinde yürüttüğümüz uzun vadeli bir sosyal sorumluluk modeli olarak konumlandırıyoruz. Yaz-kış demeden farklı lokasyonlardaki can dostlarımızın beslenme ihtiyacını karşılıyor, tedaviye ihtiyaç duyanların tüm sağlık süreçlerini üstleniyoruz. Bakıma muhtaç olanlara tesislerimizde güvenli yaşam alanları sağlıyor, tedavisi tamamlanan dostlarımız için sahiplendirme çalışmalarını aktif şekilde yürütüyoruz. Projeye özel tahsis ettiğimiz aracımızla belirlenen noktalarda ve koordinasyon dahilinde günlük destek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İstanbul, Gebze ve Yalova’da yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra diğer şehirlerdeki tesislerimiz aracılığıyla da düzenli destek organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Tüm süreçleri planlı, izlenebilir ve yerel yönetimlerle uyumlu şekilde yürütmeye özen gösteriyoruz”

Rehabilitasyon merkezi için çalışmalar sürüyor

İstanbul ormanlarında 25 bine yakın sahipsiz hayvanının yaşadığına dikkat çeken Özlük, projenin sadece besleme faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını vurguladı:

“Kaynaklarımızı yalnızca beslemeye ayırmıyoruz. Ormanlarda yaşayan sahipsiz hayvanların kontrolsüz artışını önlemek amacıyla kısırlaştırma çalışmalarına destek veriyoruz. Tespit edilen canların tedavi süreçlerini daha etkin yönetebilmek için kapsamlı bir rehabilitasyon merkezi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bu merkezde mama üretimi gerçekleştirerek doğadaki hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamayı; tedavi gerektiren hayvanları ise yerel yönetimlerle iş birliği içinde sağlığına kavuşturmayı hedefliyoruz.”

Proje kapsamında bugüne kadar neler yapıldı?

Ekol Lojistik Lilyum tesisinde günlük olarak üretilen mamalar, güçlü gönüllü ağı ve lojistik organizasyon desteğiyle İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası, Kocaeli ve şehir dışındaki ihtiyaç noktalarına ve barınaklara planlı bir şekilde ulaştırılıyor. Üretim ve dağıtımı sürecine 10 kişilik ekip doğrudan katkı sağlarken, 94 gönüllü sahada aktif rol üstleniyor.

Ekol Lojistik tesislerinde, proje kapsamında oluşturulan yaşam alanlarında onlarca hayvan güvenli koşullarda barınma imkânı buluyor. Engelli hayvanlar için özel bölümler hazırlanırken, İBB Tepeören Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı’ndan sahiplenilen engelli hayvanlar da bu alanlarda koruma altına alınarak yaşamlarını güvenli ortamda sürdürüyor.

Şirketin teknik atölyelerinde üretilen köpek kulübeleri ihtiyaç sahibi belediye barınaklarına ulaştırılırken, gönüllü barınaklarına da çit, branda ve saman desteği sağlanıyor. Sakarya Kaynarca Bakımevi ve Yalova Barınağı’na düzenli mama desteği başlatılırken, İzmir’de yaşanan yangın sürecinde bölgeye insani yardımın yanı sıra sahipsiz hayvanları için de destek ulaştırıldı. Bölgedeki yerel barınaklara yönelik destek çalışmaları planlı şekilde devam ediyor.