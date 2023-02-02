GETHAM’da girişimciler fikirlerini sürdürülebilir işe dönüştürüyor

Bölgedeki KOBİ’lerin katma değer üretme süreçlerini desteklemek amacıyla Odanın en önemli projelerinden olan Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi(GETHAM) hakkında konuşan Başkan Yıldırım, “KOBİ’lerimiz GETHAM'ın son teknoloji ekipmanlarla donatılmış 8 farklı laboratuvarından prototip mühendisliği ve imalat danışmanlığı hizmeti alarak iç ve dış pazarda rekabet güçlerini artırabilirler.

Bununla birlikte girişimcilerimiz iş fikirlerini sürdürülebilir bir iş haline getirmek için GETHAM bünyesinde bulunan Start-Up ofislerinde tasarımdan marka iletişimine kadar geniş bir çerçevede danışmanlık desteği alabiliyorlar.

Ayrıca nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak için uygulamalı eğitimler veriyoruz. Örneğin son dönemde trend olan ve sektöründe ciddi insan kaynağı ihtiyacı olan, Bilgisayar destekli 3D Modelleme ve Tasarım Eğitimi, 3 Eksen ve 5 Eksen Talaşlı İmalat Eğitimleri, Tersine Mühendislik Eğitimi, 3D Yazıcı Eğitimi, Web Tasarımı Eğitimleri uygulamalı olarak veriyoruz. Bunun yanında, zanaat ve el becerilerinin geliştirilmesi ve bölgenin genetiğinde olan mesleklerin bir sonraki nesille aktarılmasını ve katma değer kazanmasını desteklemek için de Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Eğitimi, Takı Tasarım Eğitimi gibi klasik sektörlere yönelik uygulamalı eğitimler veriliyor” şeklinde konuştu.