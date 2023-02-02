Kuraklık Tuz Gölü’nü esir aldı

Aksaray, Konya ve Ankara’nın arasında yer alan ve başta flamingolar olmak üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan Tuz Gölü, küresel ısınmanın etkisiyle her gün biraz daha daralmaya devam ediyor.

Son araştırmaya göre gölde suyla dolu olan alanın sadece 9 bin hektar olduğu öğrenildi. Duruma ilişkin değerlendirmede bulunan ve gölle ilgili çeşitli araştırmalara imza atan Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatim Elhatip, İç Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin en az yağış alan yeri olduğunu belirtti.

Tuz Gölü'nün 30-40 yıl önceki değerlerinde yüzey doluluk alanının 92 bin 652 hektar olduğu bilgisini paylaşan Elhatip, “Yani neredeyse alanın hepsi su ile doluydu. Bu alan 2-3 ay öncesine kadar 32 bin 500 hektar alana kadar gerilemişti. Son yaptığımız araştırmalarda Tuz Gölü'nde su dolu alanın yüzde 10 seviyelerine düştüğünü ortaya koydu. Yani 9 bin hektar civarında sulu bir alan kaldı” dedi.