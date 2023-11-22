Organize perakendede yeşil dönüşüm hızlanacak

Mehtap HALICI

LogD, geliştirdiği yeşil lojistik sistemi ile perakende sektöründe önemli adımlar atmaya devam ediyor. Sistem, markaların lojistik süreçlerinde çevreye yaydığı karbon emisyonunun azaltılmasını sağlarken, aynı zamanda teknolojik ve inovatif olarak operasyonel süreçlerinin de kolaylaştırılmasına katkı sağlıyor.

Çünkü organize perakende sektörü, kendi operasyonlarında plastik ve diğer atıkların azaltılması ve yönetimi, karbon salınımlarının azaltılması ve sürdürülebilirlikle ilgili faaliyetleri yürütürken, bir yandan da bu konuda toplumsal bilincin artması için tüketicilere bilgi aktarımında önemli rol oynuyor. Türkiye’de organize perakende alanında kullanılan lojistik ambalaj maliyetinin yıllık 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirten LogD Kurucusu Seyhan Gülhan, sadece perakende sektöründe yılda 100 bin ton koli ihtiyacının olduğunu söyledi.

1 karton koli için 65 litre su harcanıyor

Araştırmalara göre, 1 karton koli için 65 litre su kullanıldığına dikkat çeken Gülhan, “0,75 kilogram karbon ayak izi oluşuyor. 58,8 adet koli için 1 ağaç kesiliyor. Biz de çıktığımız bu yolda sorumlu ve sürdürülebilir iş uygulamalarımızla bugüne kadar 10 bin ağacın kesilmesini önledik, 39 milyon litre su tasarrufu sağladık ve yarım milyon kilogramdan fazla karbon ayak izinin önüne geçtik” dedi.

Bu süreçte de markalara lojistik faaliyetlerinde çevreci ve sürdürülebilir çözümler sunan LogD, sürdürülebilirliği teşvik ederek çevreyi korumayı, iklim değişikliğine karşı küresel mücadeleyi desteklemeyi ve işletmelerin ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyor. LogD ev sahipliğinde Damat- Tween, Jimmy Key, İş Leasing katılımıyla "Yeşil Geleceğe Yatırım Bugünün Sürdürülebilir Markalarıyla Başlıyor" konseptiyle düzenlenen etkinlikte, perakende ve finans sektörünün sürdürülebilirlik yolculuğu ve markaların sürdürülebilir projeleri katılımcılarla paylaşıldı.

Dönüşüm oranını yüzde 90’a çıkaracak

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, moda ve perakende sektöründe sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Orakçıoğlu, “Karbon ayak izi konusunda en çok sorumluluk duyması gereken başlıca sektörlerden olan tekstil ve hazır giyimde tüm firmaların sorumlu üretim ve perakendecilik örneği sergilemesi gerekiyor.

Damat Tween ve D’S damat markaları ile Orka Holding olarak üretimden lojistik ve perakendeye tüm iş süreçlerimizi Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesi ve AYM’ye uyumlu olarak sürdürülebilir moda yaklaşımı ile yürütüyoruz. İki yıl içinde koleksiyonlarımızın yüzde 90’ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Karbon ayak izini minimum seviyeye indirmemiz gerekli"

Jimmy Key Başkanı Elvan Ünlütürk, perakende markalarının sürdürülebilirlik yolculuğunda büyük sorumluluklar almasını gerektiğinin altını çizdi. Ünlütürk, “Perakende sektörü, tedarik zincirine yön veren ve hatta değiştirme gücüne sahip bir sektör. Çevreye minimum zarar veren üretim metodları, yeni teknolojiler geliştirmek, ürün kalitesini artırmak, tüm süreçlerde verimliliği artırarak karbon ayak izimizi minimum seviyeye indirmemiz gerekiyor” dedi.

Sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezinde konumlandırdıklarını vurgulayan İş Leasing Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Neslihan Oruç, “Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışarak sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.