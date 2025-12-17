Saytek, Depozito Sistemiyle Toplanan İlk Atıkları İşleyen Firma Oldu

Saytek Medikal ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş., 2001 yılından bu yana topluma değer katma ve sürdürülebilir bir yaşamı destekleme misyonuyla faaliyet gösteriyor. Düzce’deki modern geri dönüşüm tesislerinde her yıl tonlarca plastik atığı rPET, rPE ve rPP ürünlerine dönüştüren şirket, hem çevresel kirliliği azaltıyor hem de ekonomiye yüksek katma değer sağlıyor. Bu hammaddeler gıdaya temas eden ambalajlar, şişe ürünleri, tekstil ve altyapı uygulamalarında kullanılıyor.

Döngüsel ekonomiye katkı

Türkiye’de 2025 itibarıyla uygulamaya alınan Plastik Depozito İade Sistemi kapsamında toplanan ilk parti ambalaj atıkları Saytek tarafından geri dönüşüme kazandırıldı. Böylece şirket, depozito sisteminde toplanan ilk 50 tonluk ambalaj atığı alıp geri dönüşüme kazandıran ilk firma olarak kayıtlara geçti. Sakarya’da başlayan uygulama ile toplanan bu ilk parti, hem Türkiye’nin sıfır atık hedefleri hem de döngüsel ekonomi vizyonu için kritik bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Depozito sistemiyle toplanan PET şişelerin diğer karışık ambalajlara göre çok daha temiz ve yüksek saflıkta olması, Saytek tesislerinde bu malzemelerin üst kalite ürünlere dönüştürülmesini mümkün kılıyor. Bu sayede gıda temasına uygun rPET granüller, tekstil için elyaf ve filament iplikler, temizlik ve kozmetik sektörlerine yönelik PET şişeler, yüksek kaliteli levha ve termoform ürünleri ile otomotiv ve beyaz eşya alanlarında kullanılan teknik parçalar üretilebiliyor. Ayrıca bu malzemeler sürdürülebilirlik projelerinde alternatif yakıt katkı maddesi olarak da değerlendiriliyor.

PET atıklar Saytek’le katma değere dönüşüyor

Saytek’in geri dönüşüm faaliyetleri, PET atıkların yalnızca yeniden işlenmesini değil, birçok sektörde katma değerli ürünlere dönüşmesini sağlıyor. Saytek’in geri dönüştürdüğü PET şişeler; yeni şişe ve ambalaj üretiminin yanı sıra tekstil, ayakkabı, halı ve farklı endüstriyel alanlarda yeniden kullanılıyor. Bu süreç sayesinde 11 PET şişeden bir çift ayakkabı, 9 PET şişeden bir tişört, 25 PET şişeden bir mont ve 15 PET şişeden bir metre kumaş üretilebiliyor. Ayrıca yalnızca 5 PET şişenin geri dönüştürülmesiyle, 60 watt’lık bir lambanın yaklaşık 6 saat yanmasına denk gelen enerji tasarrufu sağlanıyor. Saytek’in bu dönüşüm gücü, karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sunarken doğal kaynakların korunması ve döngüsel ekonominin güçlenmesi açısından da kritik bir rol üstleniyor.

VERRA onaylı ilk Türk firması

Saytek, karbon azaltım çalışmalarını uluslararası standartlara taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Şirketin çalışmaları, bağımsız uluslararası doğrulama kuruluşu VERRA tarafından onaylandı ve Saytek, kurumun resmi internet sitesinde yer alan ilk Türk firması oldu. Ayrıca karbon sertifikası satışına da başlayan şirket, sürdürülebilirlik ekonomisine değer katmayı sürdürüyor.

“Sürdürülebilirlik bir sorumluluk”

Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım açıklamasında hem çevresel hem ekonomik katkılarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Tonlarca plastik atığı geri dönüştürerek hem çevreye hem ekonomiye katkı sağlıyoruz. Depozito İade Sistemi kapsamında toplanan ilk 50 ton atığın bize teslim edilmesi, yıllardır sürdürdüğümüz çevre odaklı çalışmaların önemli bir göstergesidir. Doğal kaynaklarımızın tükenmesine karşı güçlü bir duruş sergiliyoruz. Sürdürülebilirlik bizim için bir tercih değil, ülkemize ve dünyaya karşı sorumluluğumuzdur. Tüm süreçlerimizi, karbon nötr ve yenilenebilir enerji vizyonuyla, çevreci bir sorumlulukla yönetiyoruz. Uluslararası VERRA onayı, bu kararlılığımızın uluslararası ölçekte tescilidir. Bizim için gerçek başarı; çevreye ve topluma bıraktığımız sürdürülebilir mirastır.”