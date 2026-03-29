Sıfır Atık Hareketi, BM’de COP31 öncesi vitrine çıktı

Türkiye’nin öncülüğünde başlayan ve kısa sürede uluslararası karşılık bulan Sıfır Atık Hareketi, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında düzenlenen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliğiyle uluslararası görünürlüğünü artırdı. Etkinlik, bu yıl “Gıda Atığı” temasıyla gerçekleştirildi.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile BM üst düzey temsilcileri ve çok sayıda uluslararası paydaş katıldı.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 30 Mart’ta kutlandığını ve bu yılki ana mesajın gıda israfının iklim, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerine odaklandığını vurguluyor.

Ağırbaş: Gıda israfı ahlaki olduğu kadar iklim meselesi

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar ton gıdanın israf edildiğine dikkat çekerek, bunun yalnızca etik bir sorun değil aynı zamanda kritik bir iklim ve kalkınma başlığı olduğunu söyledi.

Ağırbaş, gıda kaybı ve israfının küresel sera gazı emisyonları ile doğal kaynaklar üzerinde ciddi baskı yarattığını belirterek, sıfır atık yaklaşımının üretimden tüketime kadar kaynak kullanımını dönüştürebilecek temel araçlardan biri olduğunu ifade etti.

Ağırbaş ayrıca, Türkiye’de başlayan Sıfır Atık hareketinin bugün 193 ülkede karşılık bulduğunu vurgulayarak, paydaşları 5-7 Haziran’da İstanbul’da düzenlenecek Sıfır Atık Forumu’na davet etti.

Kurum: Sıfır atık artık tercih değil zorunluluk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuşmasında, Türkiye’nin sıfır atık ve iklim kriziyle mücadelede attığı adımların geleceğin dünyasını şekillendireceğini söyledi.

Kurum, dünyada üretilen atık miktarının doğanın kendini yenileme hızını aştığını belirterek, gıda israfının azaltılmasının tek başına yüksek etkili bir iklim çözümü sunduğunu ifade etti.

Türkiye’de kurulan sıfır atık sistemiyle 205 bin noktada uygulamaya geçildiğini, bu sayede 74,5 milyon ton atığın ekonomiye geri kazandırıldığını ve 553 milyon ağacın kesilmesinin önlendiğini belirten Kurum, bu birikimin COP31 sürecinde küresel bir modele dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

COP31 süreciyle küresel model hedefi

Türkiye, 2026’da düzenlenecek COP31 öncesinde sıfır atık politikasını iklim diplomasisinin tamamlayıcı unsurlarından biri olarak konumlandırıyor. Son günlerde Bakan Murat Kurum’un BM temaslarında hem COP31 hazırlıkları hem de Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri öne çıktı.

Sıfır Atık Vakfı’nın da COP31 öncesinde sürdürülebilirlik çerçevesi üzerinde çalıştığı ve Türkiye’nin ev sahipliği sürecinde bu yaklaşımın daha görünür hale getirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Türkiye, sıfır atığı diplomatik marka haline taşıyor

New York’taki etkinlik, Türkiye’nin çevre ve iklim politikalarında öne çıkardığı Sıfır Atık yaklaşımının yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda uluslararası görünürlüğü yüksek bir diplomatik marka olarak konumlandığını bir kez daha ortaya koydu.