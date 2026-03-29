TBMM’de ekonomi mesaisi başlıyor: Kritik düzenlemeler Genel Kurul’da

TBMM Genel Kurulu, yeni haftada ekonomi ağırlıklı yoğun bir gündemle mesaisine başlayacak. Genel Kurul, 31 Mart Salı günü çalışmalarına başlayarak ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini görüşecek.

Teklife göre, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen konut ve iş yerlerine ilişkin borçlandırma bedellerinin 31 Aralık 2026’ya kadar peşin ödenmesi halinde indirim uygulanacak. Buna göre, ilk konutlar için yüzde 74, ilk iş yerleri için ise yüzde 48 oranında indirim sağlanacak.

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise bedelli askerlik tutarındaki artış olacak. Teklif kapsamında bedelli askerlik bedelinin yüzde 25 artırılması öngörülüyor.

Şans oyunları reklam giderlerine vergi freni

Teklifte vergi uygulamalarına yönelik önemli bir düzenleme de yer alıyor. Buna göre, kurum kazancının tespitinde her türlü şans ve bahis oyunlarına ait ilan ve reklam giderleri gider olarak kabul edilmeyecek. Böylece söz konusu harcamaların vergi matrahından düşülmesinin önüne geçilecek.

Kamu taşınmazları özelleştirme kapsamına alınabilecek

Teklifle birlikte, üniversiteler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumları ve bunlara bağlı kuruluşların mülkiyetindeki taşınmazların, ilgili idarenin talebi halinde özelleştirme kapsam ve programına alınabilmesinin önü açılıyor.

Ayrıca, serbest bölgelerde üretim yapan mükelleflerin, bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin yurt dışına, serbest bölge içine veya diğer serbest bölgelere satışından elde ettikleri kazançların gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesi öngörülüyor.

Üç uluslararası anlaşma Genel Kurul gündeminde

Genel Kurul’da ekonomi teklifinin yanı sıra üç uluslararası anlaşma da ele alınacak. Bu kapsamda, Türkiye ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti, Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi arasında imzalanan anlaşmalar görüşülecek.

Komisyonlarda sosyal medya ve doğum izni düzenlemeleri

Meclis komisyonlarında da yoğun bir hafta yaşanacak. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerini sürdürecek.

Dışişleri Komisyonu'nda ise 6 uluslararası anlaşma ele alınacak. Komisyonda ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Alt Komisyonu Başkanı Seda Gören faaliyet sunumu yapacak. Gündemde ayrıca, “ABD-İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş ve bölgesel etkileri” başlıklı bir bilgilendirme sunumu da yer alacak.

Bunun yanı sıra, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu bünyesindeki Türkiye’de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu da gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak.

Grup toplantıları da yapılacak

Hafta içinde, salı ve çarşamba günleri Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap etmesi bekleniyor.